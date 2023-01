Majorino a Merate

“Culturalmente libere, liberiamo la Lombardia!” Merate - 24 gennaio, ore 18.30

L’evento e? Organizzato dal gruppo “Diritti a Schiera”.

“Diritti a Schiera” e? composto da parte delle realta? che hanno ideato e realizzato l’evento omonimo durante la campagna elettorale per le elezioni nazionali 2022, in cui erano state portate in piazza le problematiche ancora aperte in merito alla piena applicazione della Costituzione Italiana.

Un sottogruppo ad orientamento politico, che vede al suo interno uomini e donne militanti del PD, SI-Verdi e della Lista Civica Ambientalmente con il coinvolgimento del M5S, e quindi parte della coalizione che sostiene il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Pier Francesco Majorino, in occasione della campagna elettorale delle regionali 2023, propone un dialogo pubblico con le candidate sui temi di interesse regionale.

Ritenendo che sia giunto il momento per attuare un profondo e radicale rinnovamento delle politiche regionali si e? deciso di portare all’attenzione alcuni aspetti che possono di fatto tenere conto o meno della specificita? femminile, beneficiare prevalentemente gli uomini o sia gli uomini che le donne, promuovere equita? e parita?, oppure confermare le grandi ineguaglianze esistenti fra i generi.

Lo sguardo di genere e sulle diversita? infatti consente uno sguardo sul mondo ed e? lo sguardo sul mondo che mette al centro le donne per pensare ad un nuovo modello di sviluppo. Ed cosi? che la liberta? di partecipare non deve essere solo un obiettivo ma anche un metodo: non solo cosa fare ma come farlo, traccia la via per il cambiamento nelle politiche.

Un metodo che veda le donne protagoniste della progettazione della societa? che verra? consegnata alle future generazioni.

Sara? una importante occasione per l’avvio di un raccordo di squadra tra chi opera nei territori e chi si impegnera? in Regione per il bene comune al fine di costruire una rete di fiducia che dia piu? forza/potere per dar voce al cambiamento in Lombardia con l’obiettivo di sensibilizzare, informare, raccogliere criticita?/proposte, allargare la base per favorire e sviluppare la partecipazione politica.

Le donne impegnate in politica della nostra provincia hanno dato prova di agire per il cambiamento nelle singole amministrazioni locali.

Sono protagoniste efficienti ed efficaci: hanno passione e un approccio pragmatico nell’affrontare le questioni che oggi vengono portate in campagna elettorale. Parteciperanno le sei candidate:

Simona Piazza, Flavia Fiandanca, Milva Caglio, Enrica Bartesaghi, Monica Coti Zelati, Elena Calogero.

Saranno intervistate da:

Chiara Narciso - Sindaca di Oggiono; Patrizia Riva - Consigliera comunale a Merate; Renata Zuffi - Assessora a Lecco; Ester Camigliano - Assessora a Dolzago; Serena Mazza - Assessora a Cesana Brianza; Roberta Valsecchi Marina Calegari - Assessore a Olginate;

E’ prevista la partecipazione in sala di tutti i candidati della coalizione.

Sono previsti intermezzi musicali con la band “ I Croccanti” e la lettura di brevi brani. Al termine sara? offerto un aperitivo.