Magico Natale 2021 - "Andando per presepi"

Gli allestimenti della Natività che partecipano al tradizionale concorso "Andando per presepi" sono visibili a tutta la cittadinanza mandellese. Sono 20 e saranno esposti al pubblico nelle giornate 11, 12, 18 e 19 dicembre.

In tutti gli esercizi commerciali del paese sono state distribuite le brochure con l'elenco dei partecipanti e la mappa da seguire per poterli visitare. Importante sarà l'appuntamento previsto per il giorno 17 dicembre - tra le ore 13 e le 17 - nella frazione Maggiana con la rappresentazione della Natività Vivente a cura dell'associazione Gamag.

A organizzare sono Amministrazione comunale, Pro loco e commercianti denominata "Magico Natale 2021".

Dove sono presepi partecipanti

1 Condominio Patrizia - Strada Per Maggiana, 7C

2 Betti Francesco - Lafranconi Adriana Via Del Viandante, 1/B

3 Missaglia Benedetta - Via T. Grossi, 16

4 Gioielleria Nani - Via Eritrea, 13

5 Enoteca Moioli E Rizzi - Via Parodi, 25

6 Il Presepe Di Mandello - P.Zza Della Repubblica Fuori Concorso

7 Archivio Comunale Memoria Locale - Via Risorgimento 4

8 Lafranconi Carlo - Via Risorgimento 24 A

9 Condominio M3 - Via Risorgimento 34

10 De Battista Giacomo - Via Dei Cedri 2

11 Presepisti Del Sacro Cuore - Chiesa Sacro Cuore

12 Scuola Primaria S. Pertini - Via Nazario Sauro

13 Famiglia Poletti - Strada Montesanto 9

14 Gente Di Molina - Chiesa Di S. Rocco - Molina

15 Antonella E Franco - Via Solferino 2

16 Ronchi Iris E Patrick - Via S. Martino 34/A

17 Ferrara Antonio - Via Per Somana 11

18 Fasoli Giorgio - Via Ronchi 2 Fuori Concorso

19 Parrocchia Di Somana - Chiesa S. Abbondio

20 Balza E Greppi - Sent. 17/A Zucco Sileggio (20 Min. Da Sonvico)

A) Natività vivente Gamag - Ca’ del Tuscan (Maggiana) 17 dicembre, visitabile dalle ore 13 alle ore 17

La mappa dei presepi