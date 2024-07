Tre giorni di festa a Mandello con l'Avis

Entra nel vivo a Mandello il fine settimana di festa targato Avis. Ottima cucina, buona musica uniti ai divertimenti saranno gli ingredienti di questo appuntamento in programma venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio presso lo spazio eventi di piazza Mercato in via Medaglie Olimpiche, organizzati insieme all'Operazione Mato Grosso. Un rendez-vous non solo ludico gastronomico, ma un prezioso veicolo di comunicazione sull'importanza delle donazioni.

Lo dice a gran voce, Roberto Rosa, presidente di questo vitale sodalizio sempre alla ricerca di nuovi e giovani sostenitori: "Anche noi volontari dell'Avis saremo presenti con il nostro gazebo per incontrare tutti i nostri soci donatori che sono il patrimonio dell'associazione. Inoltre siamo disponibili a fornire chiarimenti sulle modalità di avvicinamento al mondo della donazione. A tale proposito mi piace ricordare le parole del nostro socio fondatore Gianni Comini che diceva Non stancatevi mai di far conoscere in modo discreto e gentile l'importanza di essere donatore. Donare è un dovere, ricevere è un diritto".

Loro, gli avisini, dal presidente all'ultimo iscritto in ordine di tempo hanno fatto proprie queste parole, convertendole in un messaggio di vita, portato ovunque e soprattutto nelle scuole. Dove tra i giovani, l'attenzione è più sensibile e aperta alla scoperta di quella grande potenza sviluppata da quella goccia di sangue deputata a salvare una vita. (Si rigrazia Alberto Bottani per la collaborazione. Nella foto un momento della festa nel 2023 per i 65 anni dell'associazione).