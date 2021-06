Festa della musica 2021 a Mandello

Mandello torna in piazza per la Festa della musica 2021 e si appresta così a ospitare musicisti in diversi angoli del paese, per la precisione dieci. Per una giornata intera, lunedì 21 giugno, la musica risuonerà tra le vie mandellesi, regalando ai cittadini e ai visitatori un po' di sana e agognata "normalità" (sempre rispettando le normative anti-covid).

«La Festa della musica nasce nel 1982 grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura francese come segno di una nuova politica musicale nel paese - spiega il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli - In Italia ha iniziato a diffondersi nei primi anni Novanta: corrisponde da sempre al 21 giugno, giorno del solstizio d'estate. Una bella ripartenza per la musica e la vita sociale».

Proprio in ossequio a questo spirito, il sottotitolo scelto per promuovere l'edizione di quest'anno è "Squilli di musica e di vita!", con evidente riferimento alla rinascita cui la società va incontro dopo il lungo periodo di limitazioni dovute all'emergenza covid.

L'elenco delle vie coinvolte e gli artisti

1 - Lido

ApeRoll Sprint DJ

2 - Al Ghezz - Piazza Garibaldi 4

La forma delle nuvole

3 - Gelateria Costantin - Osteria Colombo

Piazza Italia

Orchestra Scuola Stoppani

Note di inizio estate

4 - Bar Roma - Piazza Roma 37

Surfin'claire and the whisky rockers

5 - Mamma ciccia - Piazza XXV Aprile

Dee No DJ

6 - Elefante Rosa -Via Manzoni 27

Silvestro Nino e Giovanni

La musica come la macchina del tempo

7 - Galli & Gufi - Via Statale 81

Lorenzo Bonfanti

8 - Il Veliero Bar - Piazza Carcano

Chrimisi

9 - Project Rock - School Via Dante 47

Arturo Fracassa

Aperitivo con Kikera Bar

10 - Old rino - Piazza IV Novembre 2

Franco Giaffreda

L'Amministrazione comunale ha istituito un servizio di parcheggio gratuito alla Beata Vergine del Fiume, in Piazza Mercato e nel piazzale della Moto Guzzi, in Via Dante, a Molina e alla stazione Fs.