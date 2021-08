Linda Spandri presenta "Le storie che non conosci"

“Le storie che non conosci - frammenti letterari e musicali”, un titolo intrigante per una serata fatta di lettura e canzoni in cui Linda Spandri, scrittrice e musicista mandellese, racconterà i personaggi dei suoi libri e molto di se stessa. L'iniziativa si inserisce nel ricco calendario di eventi del Festival della letteratura di Mandello che sta ottenendo molti apprezzamenti da parte di pubblico e critica, dando spazio ad autori del lago e non solo. L'appuntamento è per domani, mercoledì 11 agosto, alle ore 18.30 al lido di Mandello.

"Sarà un viaggio articolato, che toccherà luoghi e persone diversi tra loro, come i racconti che l’autrice ha snocciolato dal 2011 ad oggi utilizzando anche lingue diverse, dal laghée all’italiano all’inglese, come le sue canzoni e i suoi brani sola musica che vanno dal religioso al folk al rock - spiegano gli organizzatori - Linda Spandri è davvero un’artista poliedrica e una donna sempre in movimento. La sua biografia è tutto un susseguirsi di pubblicazioni, di partecipazioni ad eventi, a concorsi e di premi sino al recentissimo terzo posto al Premio Internazionale di Letteratura Per troppa vita che ho nel sangue con il romanzo inedito “I fantasmi che non nuotano”. La serata si inserisce nelle due settimane della mostra “Gocce di Natura” a cura di Vincenzo Bonvicini (sala polifunzionale Lido di Mandello del Lario, aperta sino alle 19) e la sensibilità artistica di Linda Spandri l’ha portata ad ispirarsi anche ad alcuni scatti del giovane fotografo".

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria e Certificazione Verde Covid 19. Info ai numeri: 0341.702318 - 328.986.5630 - cultura@mandellolario.it Prenotazioni su visitmandello. La manifestazione è organizzata da Comune di Mandello - Assessorato alla Cultura e Punto Giovani. Partner Assocultura Confcommercio Lecco.