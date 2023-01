A Mandello i Gemelli di Guidonia

A Mandello arrivano i Gemelli di Guidonia. Si chiamano "gemelli" ma in realtà sono fratelli! Pacifico, Gino ed Eduardo si esibiranno dal vivo con gag, canzoni, imitazioni e con tanti dei personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. Appuntamento a venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 21 al Teatro comunale "F. De Andrè".

Musica, comicità e un occhio all'attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli diventa occasione per ridere e per giocare insieme. E poi racconti e aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione. I grandi cantautori del passato e del presente saranno cantati e interpretati. Tutta la comicità dei Gemelli di Guidonia raccontata attraverso la musica, che ha infinite potenzialità. Divertimento ed emozioni assicurate.

Informazioni

Biglietto singolo: 25 euro

Collegandosi al seguente link il sistema permette di scegliere il posto e pagare solo tramite carta di credito.

In caso di disponibilità di posti, sarà possibile acquistare il biglietto la sera dello spettacolo, dalle ore 20.15, presso la biglietteria del teatro. Pagamento solo tramite carta di credito. Non è possibile il pagamento in contanti.