Giornate dedicate a Gianni Rodari a Mandello nell'ambito del Festival della Letteratura 2021. Questo perché nell'anno 2020 ricorreva il centenario della nascita di questo scrittore (23 ottobre 1920), il più grande scrittore italiano di filastrocche e di favole. A causa del lockdown non è stato possibile celebrare Rodari lo scorso anno, così l'Amministrazione mandellese lo fa quest'anno.

Sabato 22 maggio in piazza del Comune (in caso di brutto tempo in sala consigliare) a partire dalla mattina sarà installata la Mostra "Pronto chi parla? Gianni Rodari": ci saranno disegni e manufatti realizzati dai bambini degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e da alcune classi della scuola primaria di Mandello del lario e di Abbadia. La mostra rimarrà allestita anche il giorno 23 maggio.

Sabato 22 maggio

Alle ore 11 presso la Fondazione Carcano con Campsirago residenza si potrà assistere a un'originale lettura animata delle parole di Gianni Rodari: un attore infatti interagirà con i bambini rendendoli protagonisti dello spettacolo.

Alle 15 sempre in Fondazione, Melania Longo e Alessandro Sanna porteranno i piccoli lettori alla scoperta di un sistema di segni e timbri per disegnare e illustrare i pensieri e le storie del Grande Autore. "A disegnar Rodari" è infatti un laboratorio da cui è nato il libro Codice Rodari presentato al Festival della Letteratura di Mantova.

Alle ore 18 in Fondazione Carcano si parlerà di donne e lavoro, di storia del giornalismo e di un pezzo di storia d'Italia con Francesca De Sanctis, giornalista dell'Unità, critica teatrale e autrice del libro "Una storia al contrario". La scrittrice sarà intervistata dalla giornalista del Corriere della Sera Silvia Morosi. Da una carriera in veloce ascesa, stabile e di grande soddisfazione a una precarietà improvvisa, il racconto autobiografico in cui emerge tutta la sofferenza nel vedere la professione e il giornale tanto amato scomparire nel nulla. Alla sera presso il teatro De Andrè sempre il giorno 22 ci sarà lo spettacolo musicale versione adulti del quintetto Gianni Rodari con la partecipazione di Enrico Beruschi.

Domenica 23 maggio

Alle ore 11 in Forndazione ( in caso di brutto tempo presso il Teatro San Lorenzo) un incontro rivolto ai preadolescenti e adolescenti e ovviamente ai genitori. Ad accogliere il pubblico ci sarà la scrittrice Sara Magnoli che presenterà il suo libro "Dark web", il lato oscuro del web.

Vesna è un nome falso. Il nome scelto da Eva, 14 anni, per diventare una influencer da milioni di like. Doom Lad è il nickname di lui: significa “ragazzo del destino”.

"Dark Web" è il nuovo thriller per ragazzi di Sara Magnoli e offre l'occasione per discutere dei pericoli del web, dei rischi che i ragazzi corrono con in mano un semplice smartphone, addentrandosi in quei luoghi dove gli incontri diventano trappole. La pluripremiata scrittrice, nel presentare il suo romanzo, sarà affiancata da Annamaria Fiorillo, già Pubblico ministero del Tribunale di Milano, che porterà la sua esperienza diretta e amplierà il discorso collegandolo agli aspetti giuridici, e da Giorgio Missaglia, socio fondatore di Easynet e di Seta, aziende che operano nel campo della cybersecurity e della indispensabile formazione che i giovani (e gli adulti) devono avere per reagire e agire. Moderatore dell'incontro sarà Vittorio Colombo, direttore de La Provincia di Lecco.

«Un libro che nasce per i ragazzi, ma che gli adulti dovrebbero leggere - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Mandello, Doriana Pachera - Un incontro che si propone di informare e rispondere ai tanti interrogativi che gli adulti si pongono. "Dark Web" di Sara Magnoli è pubblicato da Pelledoca Editore. La scrittrice tornerà alle ore 18 sempre in Fondazione per presentare il libro.

Il 23 alle ore 15 sempre nei giardini della Fondazione Carcano i bambini di Mandello potranno assistere allo spettacolo di musica teatralizzata realizzato dal Quintetto di fiati Gianni Rodari ( in caso di brutto tempo lo spettacolo si terrà presso il teatro De Andrè). Alle 18 sempre in Fondazione la scrittrice Sara Magnoli presenterà "Se è così che si muore", thriller con sfumature rosa dedicato a un pubblico adulto.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito la prenotazione è però obbligatoria e va effettuata su www.visitmandello.it.