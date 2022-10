La cena dei cretini dell'autore francese Francis Veber sarà in scena al Teatro Fabrizio De Andrè a Mandello del Lario il 22 ottobre 2022. Protagonisti Nino Formicola (firma la regia) e Max Pisu. Sul palco con loro Alessandra Schiavoni, Pietro De Pascalis e Claudio Intropido in ruoli complementari.

Film del 1998 scritto e diretto da Francis Veber e ispirato a un'opera teatrale di successo dello stesso regista, è andata in scena a Parigi per tre nni, in Italia è stata messa in scena per la prima volta nel 2000 e nel 2012 con la coppia Brambilla-Formicola, la famosa coppia conosciuta come “Zuzzurro e Gaspare”, e ora con la coppia Pisu- Formicola.

Gag, malintesi e situazioni comiche

Cosa succede quando due mattatori teatrali calcano il palcoscenico in una delle commedie più famose e irriverenti?! Nino Formicola sta preparando la cena. Max Pisu sarà la sua vittima… Pronti ad assistere a La cena dei cretini Siamo in Francia, nella Parigi bene. Ogni mercoledì un gruppo di amici, stanchi e annoiati, organizza una cena speciale a cui vengono invitati personaggi ritenuti stupidi per riderne e farne beffa per tutta la serata. Gli invitati sono ignari del “gioco” e che la cena sia denominata "La Cena dei Cretini". Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta… Il "cretino" Francois, invitato dal brillante Pierre, ribalterà la situazione, passando da vittima a carnefice. Riuscirà infatti a creare una serie infinita di problemi a Pierre, arrivando persino a mettergli in crisi il matrimonio. Il tutto in un crescendo di gag, malintesi e situazioni comiche paradossali ed esplosive. Il capolavoro di Francis Veber torna a divertire le platee di tutta Italia con due protagonisti d'eccezione.

La cena dei cretini è stata scritta negli anni Novanta dall’autore francese, diventando un vero e proprio cult dopo la trasposizione cinematografica del 1998, con regia dello stesso Veber. Una trama semplice, ma di grande impatto comico, come si addice alle commedie più riuscite. Questo testo è magico. È uno dei pochi spettacoli che il pubblico all'uscita consiglia agli amici di andare a vedere. È una macchina comica perfetta, il "cretino" che come un elefante in un negozio di cristallerie distrugge la vita alla carogna che voleva farsi beffe di lui, unita a un risvolto tenerissimo che porta a un finale inaspettato. Chi non l'ha mai vista ha l'obbligo di andare a vedere una delle commedie più divertenti mai scritta. Chi l'ha già vista torni a rivederla, perché questo testo consente ai comici quella cosa che il pubblico ama di più, l'improvvisazione.

La scheda

La cena dei cretini

di Francis Veber

traduzione di Filippo Ottoni

con Nino Formicola, Max Pisu, Alessandra Schiavoni, Pietro De Pascalis, Claudio Intropido

regia Nino Formicola

produzione Manifatture Teatrali Milanesi

Costo biglietto: 25 euro

Collegandosi al link www.comune.mandello.lc.it il sistema permette di scegliere il posto e pagare tramite carta di credito.

In caso di disponibilità di posti, sarà possibile acquistare il biglietto la sera dello spettacolo, dalle 20.15, presso la biglietteria del teatro. Non è possibile il pagamento in contanti.