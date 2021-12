Prezzo non disponibile

Il programma natalizio dell'Associazione corale San Pietro al Monte di Civate racconta quest'anno "il Mistero del presepe".

Nella apprezzata location del Teatro De André di Mandello del Lario, attraverso musiche tradizionali e contemporanee di vari paesi, il coro avvicina il pubblico alla bellezza come è espressa dalla penna sognante e profonda dello scrittore Alessandro D’Avenia: La bellezza è affare di scultori capaci di tra sformare persino il vento in pietra, di pittori che sanno i colori di ciò che non si vede.

Sulle note dei canti, un video narra l'opera di un pittore che costruisce uno a uno i personaggi del presepe: il pastore addormentato e quello con la spina nel piede, il pastore infreddolito e quello incantato. Una quotidianità modesta, ruvida, stanca e sofferente che, con la nascita del Bambino, si trasforma in Bellezza che ristora e dà speranza.

Al termine del concerto prevista la distribuzione di vin brulè e caldarroste a cura del Gruppo Ana di Mandello. L'ingresso è gratuito, solo con Super Green pass.