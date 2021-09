Torna la rassegna cinematografica a Mandello, in programma ogni giovedì sera al cinema "De André" di piazza Leonardo Da Vinci. Il via il 30 settembre.

Il palinsesto

30/09/21 - Uno di noi

07/10/21 - Comedians

14/10/21 - Old

21/10/21 - Volami via

28/10/21 - Occhi blu

04/11/21 - Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto

11/11/21 - Il Cattivo poeta

18/11/21 - Penguin bloom

25/11/21 - Boys

02/12/21 - Falling - Storia di un padre

09/12/21 - Il Collezionista di carte

16/12/21 - La Ragazza di stillwater

Per tutti gli aggiornamenti e le trame dei film è possibile visitare www.cineteatromandello.it.

Tutte le informazioni

La proiezione avverrà in digitale su nuovo maxischermo. L'inizio delle proiezioni è in programma alle ore 21. La prevendita abbonamenti si svolgerà alla Pro loco di Mandello tutti i martedì dalle 21 alle 22.30 e venerdì dalle 15.30 alle 18. È possibile acquistare la tessera abbonamento anche la sera dei primi due spettacoli (giovedì 30/09 o 07/10) presso la biglietteria del cinema.

Costo Abbonamento per soci Pro loco 35 euro, non soci 40. Ingresso singolo spettacolo 6 euro.



L'ingresso sarà consentito solo con esibizione del Green Pass valido e con al massimo 199 persone (50% rispetto al numero di posti a sedere). Sarà garantito il distanziamento tra le persone.

