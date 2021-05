Con Enrico Ruggeri si apre il Festival della Letteratura di Mandello

Un ritorno a Mandello del Lario sul palco del comunale De Andrè per Enrico Ruggeri. Il noto cantautore - autore di Mistero, Peter Pan, Quello che le donne non dicono e altri successi - aprirà venerdi 21 maggio alle ore 20.30 il Festival della Letteratura. Si tratta di un evento varato dall'Amministrazione comunale con il coordinamento dell'assessore alla cultura Doriana Pachera. Ruggeri, che in passato si era già esibito in concerto nella Città della Guzzi, questa volta si presenterà al pubblico mandellese (e lecchese) in veste di scrittore.

Un aspetto non nuovo per avere in precedenza dato alle stampe altri lavori letterari di narrativa. L’ideale taglio del nastro degli eventi culturali programmati per giovanissimi e adulti in programma dal 21 maggio al 28 agosto, sarà affidato proprio all’artista milanese. Enrico Ruggeri presenterà il suo ultimo libro “Un gioco da ragazzi”. Edito dalla Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, la trama si snoda tra gli eventi legati agli anni di piombo.

La trama del romanzo "Un gioco da ragazzi"

Anni vissuti all’interno di una famiglia borghese, in cui due fratelli si trovano a contrapporsi animati da ideologie diverse in una Milano che in quegli anni paga prezzi altissimi anche in termini di vite umane. Una pagina buia della storia italiana, che ancora oggi è rimasta aperta con tutti gli interrogativi su quelle morti che da piazza Fontana ai militanti delle opposte fazioni hanno contribuito a segnare indelebilmente il capoluogo lombardo.

Ruggeri, mosso dal legame con la sua città di residenza, analizza nel suo libro questi eventi dando vita pagina dopo pagina ad una narrazione che avvince, al punto di vivere attraverso la lettura una sorta di trasposizione cinematografica. A precedere la sua presentazione di Ruggeri, ci sarà quella dell'autore mandellese Alberto Magatti con il suo libro libro dal titolo “Dado e le farfalle silenti”.

Anche il mandellese Alberto Magatti presenta il suo libro "Dado e le farfalle silenti"

L’autore, imprenditore nel settore metalmeccanico e appassionato di cucina, si mostrerà dunque al pubblico di casa in veste di scrittore. "Con una prosa dal ritmo veloce e un brillante escamotage, l’autore narra la vicenda attraverso la voce di Dolly, il fedele cane di famiglia e scava a fondo nell’animo umano - si legge nell'introduzione firmata da Ketty Magni, chiamata a recensire le pagine di Magatti che affronta le tematiche legate al disturbo autistico, con “Un racconto intenso e vero, come la vita.”

Necessaria la prenotazione, i contatti

A moderare le due presentazioni sarà la giornalista Chiara Ratti. Per partecipare agli eventi - in presenza, ma contingentati - è necessario prenotarsi. Per farlo è possibile contattare il sito visitmandello.it oppure telefonare ai numeri 0341702318 o 3289865630.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

