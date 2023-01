A Mandello lo spettacolo dei "Gemelli di Guidonia"

Prezzo non disponibile

Finite le festività natalizie torna la stagione teatrale organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Mandello del Lario. Il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo 20 gennaio alle ore 21: sul palco del teatro Fabrizio de Andrè saliranno i "Gemelli di Guidonia" Lo spettacolo si intitola: "I gemelli di Guidonia tre x 2 – tra radio e tv" di Gino, Eduardo e Pacifico Acciarino, per la regia di Maurizio D'Angelo. Si chiamano "gemelli" ma in realtà sono fratelli.

Pacifico, Gino ed Eduardo si esibiranno dal vivo con gag, imitazioni, aneddoti sui personaggi televisivi, canzoni di cantautori del presente e del passato. Insomma nel teatro di Mandello centro andranno in scena musica e comicità, con un occhio all'attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli diventa occasione per ridere e per giocare insieme. Divertimento ed emozioni quindi assicurate. Il costo del biglietto d'ingresso è 25 euro. Prenotazioni su https://www. cinemamandellodellario.it/ prenotazioni/prenota.php?id=10