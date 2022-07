Al Campo dei fiori torna il "MarbreBlond Kid's Drive-in" per bambini

Prezzo non disponibile

Sabato 9 luglio alle 20.45 torna al Campo dei fiori il MarbreBlond Kid's Drive-in, che già aveva riscosso grandissimo successo lo scorso settembre.

L'occasione è propizia per trascorrere una serata diversa insieme ai propri figli, condividere un bellissimo momento con loro, costruire e colorare la loro personalissima macchinina di cartone e parcheggiarla davanti al maxischermo prima di guardare il film Disney Encanto. La macchinina, che si potrà ritirare alla concessionaria MarbreBlond Kid's Drive-in in pronta consegna la sera stessa, direttamente al campo, è fatta di cartone da montare con tanto di volante, chiavi e parabrezza. Nella confezione sono presenti pennarelli per colorarla e personalizzarla a fantasia. Tutto il materiale è ecologico e al termine della serata ciascun bimbo potrà portare e parcheggiare a casa il suo nuovo bolide delle meraviglie.

Il programma

Il MarbreBlond Kid’s Drive-in aprirà alle ore 20.45 al Campo dei fiori. Il kit della macchinina costa 22 euro (ingresso accompagnatori e proiezione gratuita). Alle 21.30 proiezione del cartone animato Encanto.

Sono aperte le prenotazioni (qui). Si prenota l'ingresso degli accompagnatori e si acquista il biglietto di prevendita per la macchinina per il "pilota". In caso di maltempo, informano gli organizzatori, l'evento sarà rinviato a data da destinarsi.