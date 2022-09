Incontro con lo scrittore Peano sulla passeggiata ad anello ai Resinelli

È il 1996 e su Lanzo Torinese, un piccolo borgo montanaro del Piemonte, sta cominciando a cadere una neve sottile, che ben presto coprirà tutto con il suo bianco: questo è il punto di partenza di Morsi, libro firmato da Marco Peano pubblicato da Bompiani.

In questa piccola porzione di Terra, tanto simile ad alcune valli vicino Lecco, dove il tempo sembra essersi fermato e il passato rimane un rifugio contro le diavolerie moderne, la giovane Sonia si appresta a passare le vacanze di Natale. Studiosa diligente, bambina tutto sommato tranquilla, Sonia vive nella casa di Nonna Ada, figura algida e a tratti distante, che cammina con passo incerto ma che sulle spalle ha una forza misteriosa, legata alla sua nomea di guaritrice. Ma le vacanze di Sonia si tingono di oscurità quando la scuola viene chiusa anticipatamente a causa di ciò che gli adulti chiamano "l'incidente" e che lei non riesce a capire.

Atmosfera evocativa

A evocare l'atmosfera di Morsi sarà la camminata ad anello ai Piani Resinelli con l'autore Marco Peano che leggerà alcuni brani del suo romanzo in un percorso molto facile (può essere affrontato anche in passeggino). Un modo perfetto per entrare dentro Morsi, uno di quei libri che vanno affrontati con il minor numero di dettagli possibili: è un romanzo che vive tanto di trama quanto di atmosfera. Ci troveremo a entrare in punta di piedi in una storia che non ha punti di riferimento e condividere con i protagonisti quel peso allo stomaco che si prova quando ci si avventura in terre straniere e visibilmente pericolose, con la consapevolezza che ogni passo (e, dunque, ogni scoperta) potrà cambiare le carte in tavola.

Sarà anche un modo per conoscere l'autore Marco Peano, nato a Torino nel 1979, editor di narrativa italiana per la casa editrice Einaudi. Ha pubblicato nel 2015 il suo primo romanzo, L'invenzione della madre (minimum fax), un successo di critica e di pubblico, Premio Volponi opera prima e Premio Libro dell’anno di Fahrenheit.

L'incontro è organizzato domenica 9 ottobre alle ore 16 dalla Libreria Volante e Resinelli Tourism Lab. In caso di maltempo, l'incontro si terrà presso l'Ufficio del Turismo dei Resinelli. Per partecipare alla camminata è consigliata la prenotazione, chiamando la Libreria Volante o il Resinelli Tourism Lab. Oppure ancora cercando l'evento sulla piattaforma Eventbrite.