"S'è fatto tardi troppo presto" con Maria Amelia Monti

In questo momento sempre difficile a causa del Covid-19 riprendono, anche se timidamente, gli appuntamenti a favore di Telethon nella lotta sempre più viva contro la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche.

Un evento di prestigio è fissato per l'11 agosto a Bellano. Maria Amelia Monti tornerà a calcare i palchi di Bellano con una nuova performance realizzata insieme al marito Edoardo Erba, accompagnato con pianoforte e voce da Massimiliano Gagliardi.

Gli organizzatori ringraziano gli artisti per questo regalo a favore di Telethon, e il Comune di Bellano che da sempre è la capitale indiscussa della raccolta fondi Telethon di tutta la provincia di Lecco. Anzi con i sui 20mila euro raccolti nel 2019 ha il vanto di essere il comune con la raccolta pro-capite più alta in assoluto in Italia.

«In questo periodo davvero difficile per tutti, soprattutto per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, ci sentiamo tutti in una condizione di fragilità - spiega il presidente del Coordinamento di Telethon Renato Milani - Ma la ricerca non può fermarsi. Non possiamo permetterlo. Le malattie genetiche non sono andate in ferie e neppure si sono fermate in tempo di chiusura causa Coronavirus. I nostri ricercatori devono continuare a lavorare ogni giorno per trovare una cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da una delle almeno 8.000 malattie genetiche a oggi conosciute. Pazienti che non possiamo dimenticare. È in momenti come questo che comprendiamo tutti, e in modo molto concreto, il valore universale della ricerca medico-scientifica. Cerchiamo di non dimenticarlo proprio ora che stiamo cercando tutti insieme con il rispetto di alcune semplici regole questa fase così difficile».

L'Appuntamento è ai Giardini dell'Eliporto di Bellano in una cornice all'aperto davvero fantastica. Il costo del biglietto è di 10 euro e tutto l'incasso andrà a favore di Telethon. Prenotazioni e prevendita all'Infopoint di Bellano (335 175.21.02 oppure 0341 821.124 interno 9).