Rover, Marte e la missione "Mars Sample Return". Se ne parla con l'associazione meratese La Semina giovedì 27 maggio alle 20.30 sulla piattaforma Zoom e in streaming su Facebook.

Durante questa videoconferenza, con Laura Mantoani, si farà un viaggio nello spazio alla scoperta del pianeta che negli ultimi anni è stato il centro dell'interesse delle agenzie spaziali di tutto il mondo: Marte. Si dice che Marte sia l'unico pianeta interamente abitato da robots (rovers), sarà vero? Che cosa sta cercando la Nasa sul pianeta rosso? E che ruolo gioca l'Agenzia Spaziale Europea in tutto questo? Insieme scopriremo che cosa sono i rovers, e che cosa è la "Mars Sample Return", una missione spaziale della quale ben presto sentiremo parlare i media di tutto il mondo.

Chi è Laura Mantoani

Laureata in Ingegneria in tecnologie industriali, presentando come tesi di laurea un prototipo di un rover (robot di esplorazione spaziale) che le ha aperto le porte dello Space Robotics Lab (Srl), il laboratorio di robotica spaziale dell'Università di Malaga. In questo laboratorio si sviluppano algoritmi di esplorazione spaziale, alcuni dei quali in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa): «Attualmente mi sto occupando della programmazione del braccio robotico del rover ExoTeR, un prototipo della Esa che stiamo usando per sviluppare algoritmi per il movimento del Sample Fetching Rover, il robot che manderà l'Agenzia Spaziale Europea su Marte intorno al 2026».