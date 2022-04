Mastragostino presenta il fumetto "Primo Levi" a Dervio

Matteo Mastragostino presenta il suo fumetto Primo Levi. L'appuntamento è per lunedì 11 aprile alle 20.30 alla sala consigliare del Comune di Dervio in Piazza IV Novembre, dove lo sceneggiatore parlerà al pubblico del volume, edito nel 2017 da Beccogiallo, realizzato con il disegnatore Alessandro Ranghiasci.

Mastragostino, autore lecchese, ha scritto la sceneggiatura di altre due graphic novel, Perlasca (sempre edito da Beccogiallo) e Vann Nath, dato alle stampe in Francia.

L'evento, patrocinato dal Comune di Dervio e dalla Biblioteca comunale, sarà presentato dal sindaco Stefano Cassinelli.

Il libro

Autunno. A pochi mesi dalla morte, Primo Levi incontra gli alunni della scuola elementare Rignon di Torino, la stessa che lui frequentò da piccolo. Inizia così il lungo cammino di conoscenza in cui lo scrittore prenderà per mano i bambini e li accompagnerà con pacatezza nel suo dramma personale, cercando di spiegare con delicata fermezza cosa sia stato l'Olocausto e come sia riuscito a sopravvivere all'inferno di Auschwitz. Domanda dopo domanda, gli studenti apriranno gli occhi sulla pagina più nera della storia del secolo scorso, guidati dalla voce e dai gesti di uno dei suoi più autorevoli testimoni.