Mastragostino presenta la nuova edizione di "Primo Levi"

Matteo Mastragostino a Mandello per presentare la nuova edizione del suo celebre fumetto Primo Levi. L'autore lecchese sarà ospite della libreria Aquilario nell'ambito della "Merenda d'autore" sabato 4 febbraio alle ore 17, appuntamento da non perdere per tutti i ragazzi dai 12 anni e per gli adulti.

Il graphic novel, di cui Mastragostino è sceneggiatore e Alessandro Ranghiasci illustratore, è edito da Becco Giallo editore; la prima edizione, del 2017, fu un grande successo di critica e pubblico, tanto da essere tradotta in diverse lingue e allegata inoltre come inserto a Repubblica.

Becco Giallo ha ora dato alle stampe un'edizione interamente a colori e con copertina rigida. Mastragostino incontrerà il pubblico mandellese e presenterà l'elegante volume, cercando come sempre di sensibilizzare sulla vicenda personale di Primo Levi e mantenere viva la memoria sull'olocausto.