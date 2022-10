L'Italia canta Max - Max Pezzali Tribute

Il prossimo 8 ottobre 2022, al Teatro Comunale Fabrizio De Andrè di Mandello del Lario, debutta il nuovo spettacolo del Max Pezzali Tribute.

La rinomata band "Cani Sciolti", dell'artista piacentino Matteo Magni, da trent'anni sulle scene italiane, arriva in teatro con il primo tributo italiano a Max Pezzali e agli 883, il Max Pezzali Tribute, attivo in Italia già dal 2010. Lo spettacolo, che a oggi vanta il tutto esaurito nei numerosi concerti dei più importanti club della penisola, così come nelle feste di piazza durante la stagione estiva, entra ora nei teatri. Due ore di grandi successi in uno show davvero incredibile, di grande impatto emozionale e tutto da cantare, che ripercorre la discografia di Max, dagli esordi con gli 883 fino a oggi.

In questa "nuova veste", i successi dell'artista vengono riproposti al pubblico accompagnati da proiezioni di vario tipo, alcune con i testi dei suoi brani più celebri, altre con immagini e storie spensierate o divertenti. Il tutto in

sincrono con l'esecuzione di una grande band dal vivo, i Cani Sciolti e Matteo Magni, quest’ultimo in veste di impersonator e trascinatore.

La somiglianza vocale e la bravura del cantante, la collaborazione diretta con alcuni dei musicisti che hanno suonato con Max Pezzali, la cura dei dettagli, dall'abbigliamento agli arrangiamenti musicali, rendono lo spettacolo un'esperienza indimenticabile, adatta ad un pubblico di ogni età.

Info e biglietti

biglietto: € 10

Il biglietto si può acquistare collegandosi al link "www.comune.mandello.lc.it.

Il sistema permette di scegliere il posto e pagare con carta di credito.

Sarà possibile acquistare il biglietto la sera dello spettacolo dalle ore 20.15, presso la biglietteria del teatro.

Non è possibile il pagamento in contanti.