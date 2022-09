MedFest: alle origini della cultura europea

Dopo il grande successo del Dante Festival nel 2021, nasce MedFest: un viaggio nell’universo della cultura medievale, che conduce i partecipanti a riscoprire importanti luoghi del territorio e sedi nascoste di straordinaria suggestione architettonica e paesistica. Un’esperienza a taglio multidisciplinare, guidata da esperti e artisti di fama nazionale e internazionale.

Lecco è gemellata con la città di Mâcon in Borgogna, sul cui territorio sorgono i resti di Cluny, la più grande abbazia della Cristianità: non poteva che iniziare da qui il percorso di questa prima edizione. Cluny è un filo rosso che percorre il programma: il canto, il sistema dei priorati, le figure di Abelardo, Eloisa e Pietro il Venerabile, e, per contrasto, la nuova spiritualità dei Cistercensi, nata in decisa alternativa al modello cluniacense, sono temi che riecheggiano in diverse tappe del festival.

Il Medioevo: dalla fine del mondo antico alla scoperta dell’America, dall’impero romano alla scoperta dell’America. Il programma si tuffa in questo lungo arco di tempo facendo emergere snodi fondamentali come gli inni di sant’Ambrogio, la costruzione del Duomo di Milano, l’invenzione del gotico, il canto gregoriano. E ancora l’emergere dei nuovi intellettuali alle soglie dell’Umanesimo, Boccaccio e Christine de Pizan, gli architetti, i monaci, i guerrieri e la gente semplice: coloro che pregano, coloro che combattono, coloro che lavorano.

Ai grandi nomi si affiancano le vicende delle popolazioni non cristiane con le quali l’Europa latina ha convissuto ora in armonia, ora conflittualmente, come gli ebrei spagnoli, espulsi nel 1492, che hanno incrociato la loro tradizione con le altre culture del bacino mediterraneo, come testimoniano i loro canti.

Le storie dei pellegrini antichi e moderni, i canti popolari che tramandano echi arcaici, gli strumenti musicali, i noti ed ignoti personaggi che hanno percorso le strade del mondo medievale trovano anch’essi un’eco nel programma.

Esperienze di convivialità e di cammino insieme creano occasioni di amicizia, socialità e scambio di idee.