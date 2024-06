Leggermente si prepara a dare spazio allo sport, anzi più precisamente a "Sport lecchese: 100 anni di eventi, personaggi e risultati", il libro scritto da Gianni Menicatti. Infatti la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco promuove, insieme a Panathlon Club Lecco, un incontro in programma mercoledì 5 giugno alle ore 18 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

La presentazione dell'incontro di Leggermente si è tenuta lo scorso 30 maggio nella sede di Confcommercio Lecco. Dopo il saluto di Assocultura Confcommercio Lecco, è intervenuto il presidente del Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri: "Quando Gianni Menicatti, che è uno nostro socio, ha proposto questa iniziativa abbiamo subito accolto con piacere il suo invito. Il risultato del suo lavoro è un'opera piacevole da leggere, da sfogliare e da regalare".

Gianni Menicatti - lecchese doc che professionalmente si occupa di economia del territorio, da tempo è appassionato di storia e statistica dello sport locale e nazionale - ha spiegato l'origine di questo volume: "Volevo fotografare la storia dello sport lecchese: nel libro cito oltre 1000 personaggi tra atleti, tecnici e dirigenti e 300 società sportive. Sono partito, dopo una premessa generale, dal 1920, anno del primo campionato del Lecco e del primo lecchese che è andato alle Olimpiadi ovvero Nino Castelli. In totale sono 54 i lecchesi che hanno preso parte alle Olimpiadi finora, senza contare quelli che andranno a Parigi". Menicatti ha snocciolato curiosità aneddoti e nomi che verranno raccontati anche durante la serata di mercoledì 5, a cui ha assicurato la presenza il campione olimpionico Antonio Rossi.

Il libro, che potrà essere acquistato il 5 giugno, ripercorre per la prima volta, con un taglio cronologico e tematico, la storia dello sport lecchese. Anno dopo anno vengono raccontati i personaggi, i risultati e gli eventi più significativi riguardanti il sistema sportivo di Lecco e della sua provincia. “Sport lecchese – 100 anni di eventi, personaggi e risultati” è l’esito di un lungo e puntuale percorso di ricerca, a volte reso difficile dall’assenza di fonti storiche e statistiche, di archivi perduti. E questo rende ancora più prezioso e degno di nota il lavoro dell'autore.

Leggermente: la rassegna

Leggermente è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione e della Regione Lombardia, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como,dell’Amministrazione Provinciale di Lecco e del Comune di Lecco. Il tema scelto per l'edizione 2024 è "Leggere il presente, re-immaginare il futuro. Non smettere la passione di andare oltre". A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Manuela Nicolini, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex, Iperal e Cartiera dell'Adda. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, Sistema Bibliotecario Lecchese, Il Filo Teatro, Avpl, Libera, Cpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.