Il primo appuntamento è stato un successo: per questo Synlab San Nicolò ha deciso di iniziare il nuovo anno replicando il format dei Tè della salute, proposto per la prima volta lo scorso dicembre e accolto con grande entusiasmo dalle donne lecchesi.



"Menopausa per donne senza pausa. Alla ricerca di nuovi equilibri" è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 26 gennaio alle ore 17:30 in versione digitale. Un tema sicuramente d’appeal per numerose donne, che in questa occasione potranno giovare della presenza della Ginecologa e dell'Agopunturista per guardare con occhi nuovi un periodo estremamente significativo nella vita di ogni donna.



Per accedere al Tè della salute sarà sufficiente compilare il form presente a questo link: https://bit.ly/38BsieX o contattare la Segreteria Organizzativa 031/27641940 - elizabeth.rosazza@synlab.it.



In entrambi i casi si otterranno le istruzioni per accedere alla piattaforma, dalla quale sarà possibile seguire l’incontro di martedì 26 gennaio, comodamente da pc, tablet o smartphone.



Informalità, un pubblico ristretto e specialisti pronti a dipanare ogni dubbio, sono gli ingredienti vincenti dei Tè della Salute: momenti privilegiati per informarsi e dare risposta a tanti quesiti legati alla salute e al benessere femminili.