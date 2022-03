“La spiritualità nella cura”, presentazione del libro con la onlus Fabio Sassi

Martedì 12 aprile, presso l’Auditorium “G. Spezzaferri” di Merate, l’associazione Fabio Sassi presenterà il libro dal titolo “La spiritualità nella cura. Dialoghi tra clinica, psicologia e pastorale", recentemente pubblicato dalle edizioni San Paolo. Nell'occasione interverranno gli autori: il professor Carlo Alfredo Clerici, docente di psicologia clinica presso la Statale di Milano e don Tullio Proserpio, cappellano dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'incontro avrà inizio alle ore 20.45.

Le parole di Papa Francesco sul tema

Il testo, come evidenziato dalla prefazione scritta da Papa Francesco, “Pone a tema un argomento particolarmente delicato e importante, quale la spiritualità nel momento della malattia. […] La pandemia di Covid-19 ha sottolineato con forza la necessità di non lasciarsi trascinare da sole logiche economiche, incapaci di soddisfare pienamente i profondi bisogni dell’uomo. L’attenzione alla prospettiva spirituale aiuta a rispondere, in sintonia con le altre realtà coinvolte, a questa domanda. Proprio lo sguardo dalla periferia della condizione umana, segnata dalla precarietà dell’esistenza, favorisce la costruzione di quei ponti necessari a non dimenticare l’umano che ci caratterizza e a individuare sempre nuovi, spesso imprevisti percorsi”.

Interverranno il professor Clerici e don Proserpio

Con un’analisi rigorosa dei sistemi ma anche dei bisogni profondi espressi dai pazienti e dalle famiglie, gli autori sottolineano che è possibile inaugurare nuovi percorsi di formazione, nuovi modelli di collaborazione e nuove routine nelle équipe sanitarie, in cui l’ascolto e la presa in carico della dimensione spirituale del paziente diventino un elemento capace di sostenere nei momenti più difficili e di offrire prospettive alla domanda di senso che accompagna ogni essere umano.

Per la ricchezza dei contenuti e il notevole spessore scientifico e umano dei relatori - il professor Clerici e don Proserpio - l’Associazione invita a partecipare all’iniziativa tutti coloro che sono interessati al confronto e al dialogo tra prospettive diverse, ma non contrapposte, sui temi della cura e dell’accompagnamento alla sofferenza ed alla fragilità.