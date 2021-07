"Armarsi di scienza" incontro con l'autrice Elena Cattaneo

L'Associazione "La Semina" organizza una serata dedicata a scienza, etica e politica. Lunedì 5 luglio alle ore 20.30, presso l'Anfiteatro di via Monsignor Basilico (Ex Area Cazzaniga) a Merate si terrà infatti l'incontro con la senatrice e scienziata Elena Cattaneo che presenterà il suo libro "Armarsi di scienza" - La scienza tra etica, politica e informazione.

Elena Cattaneo è professore ordinario di Farmacologia all'Università di Milano. È nota per gli studi sulla Còrea di Huntington, sulla quale lavora con l'obiettivo di rallentarne il decorso o bloccarne l'insorgenza. Il 30 agosto 2013 è stata nominata Senatrice a vita dal Presidente Giorgio Napolitano. L'iniziativa dell'associazione culturale "La semina" Aps è organizzata con il patrocinio del Comune di Merate.

Per assicurare una presenza in sicurezza è opportuno arrivare con un buon anticipo. Dalle ore 19.45 gli organizzatori accoglieranno il pubblico. Saranno disponibili diverse copie del libro e sarà possibile seguire in streaming l'evento all'indirizzo: https://www.facebook.com/laseminaofficial

