"Improvvisamente on stage", uno spettacolo per la Croce rossa di Merate

Uno spettacolo teatrale per sostenere il comitato di Merate della Croce rossa Italiana. Sabato 20 maggio all'auditorium comunale Giusi Spezzaferri di Merate andrà in scena "Improvvisamente on stage", una divertente esibizione degli allievi dei corsi di improvvisazione teatrale dell'associazione culturale Ronzinante di Merate. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Cri di Merate.

La piece rappresentata non avrà un copione perché ogni partecipante sarà allo stesso tempo attore, regista e sceneggiatore delle scene che nasceranno di volta in volta sul palco, come nella tradizione dell'arte improvvisatoria. Lo spettacolo Improvvisamente on stage è la conclusione dei percorsi di formazione teatrale dell'associazione Ronzinante, condotti dalla maestra Annalisa Arione e iniziati a ottobre 2022.

La serata, della durata di un paio d'ore, inizierà alle 21 con le performance dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni e proseguirà con gli allievi del corso adulti. L'ingresso è ad offerta libera, con un contributo non inferiore a 5 euro per ciascun partecipante.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Croce rossa Italiana - comitato di Merate. Per partecipare come pubblico, è necessario prenotare il proprio posto nell'auditorium Giusi Spezzaferri in piazza degli Eroi 3 a Merate, collegandosi al link: https://improvvisamenteonstage-crimerate.eventbrite.it