Nella bella stagione Colico diventa il regno dei mercatini. Ogni domenica, dal 17 marzo, tornano i tradizionali Mercatini Hobby, Antiquariato e Vintage in Piazza Garibaldi dalle ore 9 alle 18.

Per tutta la stagione estiva, fino al 24 novembre, il lungolago del comune altolariano ospiterà ogni domenica più di 20 espositori di hobbistica, antiquariato e vintage. Immaginate di passeggiare curiosando tra gli stand, con vista sul Lago di Como, un'esperienza davvero unica. Qui, tra oggetti d'epoca e manufatti artigianali, si potranno trovare veri tesori nascosti: un pezzo unico di hobbistica, un gioiello vintage per aggiungere un tocco di eleganza al proprio guardaroba, un prezioso oggetto d'antiquariato.

La Pro Loco Colico invita tutti a godersi l'atmosfera domenicale, a rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana e a godersi il piacere di un momento di relax e spensieratezza.

Ma non è finita: sabato 22 giugno, dalle ore 16, si terranno i mercatini serali sempre in piazza Garibaldi: occasione perfetta per trovare di tutto un po'.