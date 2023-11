Vlla Sommi Picenardi apre eccezionalmente le sue porte a Mercatini in villa, oltre 30 espositori tra Artigiani e Aziende Agricole del territorio, per regali di natale originali e di qualità e un programma ricco di intrattenimento per grandi e piccini... ! scopri il programma ??



Ingresso gratuito

Anche in caso di maltempo (spazi al coperto)

Villa Sommi Picenardi, Olgiate Molgora, viale Sommi Picenardi 8

+ 30 espositori

Live Music

Bakery & Tea Room al coperto

Wine Bar e aperitivi al coperto

Chioschetto esterno con Braceri e coperte

Cibo di Strada e della Tradizione

Birra Artigianale

Cocktail by @distillerieimbersaghesi

Laboratori e Asinelli Tour

Giochi in Legno e Truccabimbi



Installazioni Artistiche