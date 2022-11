Mercatini in Villa

SAVE THE DATE

Sabato 3 Dicembre dalle 15.00

Domenica 4 Dicembre 10.00-21.00



- Live music

- Visite guidate con la storica dell'arte

- Chioschetti "Street Food"

- Laboratori creativi

- Spettacoli e attività per bambini e famiglie ( Bolleshow, Mago, Giocoleria, Mangiafuoco, Teatro dei Burattini )

- Pranzo alla carta, Aperitivi Cocktail & Wine Bar ( by Brut Merate e Osteria dello Strecciolo )



- Cena esclusiva su prenotazione e Live Music by Brut Merate e Osteria dello Strecciolo

Sabato 3 Dicembre - Cena su prenotazione e Live music con Ambra Marie / JohnQualcosa

per prenotazioni: cenavillasommipicenardi@gmail.com





L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo, mercatini all'aperto e al coperto.