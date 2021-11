185 euro per i soci, 195 per i non soci

Prezzo 185 euro per i soci, 195 per i non soci

La Pro loco di Mandello organizza una visita ai Mercatini di Natale di Candelara, San Marino e Bologna, per il 18 e 19 dicembre 2021.

Sabato 18

Partenza da Mandello, piazzale antistante la Moto Guzzi alle ore 6, sosta lungo il percorso. Arrivo e visita di San Marini, una delle repubbliche più antiche al mondo che ha conservato gran parte della sua antica architettura. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita della città e dei mercatini. Nel pomeriggio partenza per Candelara, un antico borgo medioevale dove si svolge il caratteristico mercatino di Natale: ogni pomeriggio il paese viene illuminato unicamente dalle luci delle candele, creando un'atmosfera magica e suggestiva. Partenza per Pesaro, assegnazione delle camere e cena in hotel, pernottamento e prima colazione.

Domenica 19

Colazione in hotel, partenza alla volta di Bologna, visita guidata, caratteristica principale della città sono i portici che uniscono strade, torri e palazzi, le torri medioevali degli Asinelli e Garisenda, da cui si gode una magnifica vista sulla città. Il tour nel capoluogo emiliano non può che iniziare da Piazza Maggiore, un ampio quadrato, un tempo mercato. Al lato l'imponente Basilica di San Petronio, con la sua facciata incompiuta, pranzo e tempo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per Mandello.

Per iscriversi

La quota individuale di partecipazione è di 185 euro per i soci e 195 per i non soci. Le iscrizioni accompagnate da un acconto di 100 euro si ricevono presso la Pro loco di Mandello ogni martedì dalle ore 21 alle ore 22.30 e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18, presso la biglietteria del Cineteatro in occasione del Cineforum e presso il negozio di abbigliamento "Vane" in via Battisti 5 fino a esaurimento posti, il saldo entro e non oltre venerdì 26 novembre 2021.

La quota comprende: viaggio d'andata e ritorno con pullman GT privato, sistemazione in Hotel 3/4* in camere doppie con servizi privati), trattamento di mezza pensione (bevande 1/2 acqua e 1/4 vino), assicurazione sanitaria obbligatoria.

La quota non comprende: singole con supplemento 40 euro, pasti di mezzogiorno, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, ingressi non indicati e tutto quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

Note aggiuntive relative al Covid-19: è necessario essere in possesso del Green pass in corso di validità.

L'occupazione massima del Bus è di 44 persone. Al momento dell'organizzazione della gita, si segnala che i mercatini di Natale sono previsti nelle località indicate. Nel caso in cui per ragioni di sicurezza pubblica (picco di contagi, assembramenti) le autorità dovessero vietare e/o sconsigliare i mercatini, l'organizzazione garantisce comunque le visite delle città in autonomia ed accompagnati come da programma. Potranno essere necessarie varianti al programma per esigenze tecniche e logistiche. La gita si farà al raggiungimento di almeno 30 partecipanti.