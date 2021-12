Torna a Lecco il mercatino dell'usato di Amnesty International in favore dei diritti umani

Un'iniziativa che sostiene i diritti umani. Torna a Lecco infatti il mercatino dell'usato di Amnesty International.

Giochi, libri, articoli per la casa e tanto altro: li si potrà ottenere al mercatino dell'usato, giunto alla sua terza edizione, lasciando un'offerta libera al gruppo lecchese dell'Ong internazionale la cui visione è quella di "un mondo in cui ogni persona possa godere dei diritti sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e negli altri standard internazionali sui diritti umani".

Ricavato a favore dell'attività internazionale

Tutto il ricavato andrà in favore delle attività di Amnesty International per proteggere i diritti umani ovunque, in Italia e nel mondo.

Il sostegno, anche economico, all'Ong è essenziale: per mantenere la propria indipendenza, fondamentale per poter intervenire con l'imparzialità che le è riconosciuta, Amnesty International non accetta finanziamenti pubblici ma si finanzia esclusivamente attraverso le quote associative, le donazioni di sostenitori e le campagne di raccolta fondi.

L'appuntamento è quindi per sabato 11 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 17 alla Casa sul Pozzo, a Lecco in Corso Bergamo 69.