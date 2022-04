Mercatino Baby con la Pro loco a Calolzio

Torna il Mercatino Baby organizzato dalla Pro loco Calolziocorte. Questa volta la manifestazione si terrà in piazza Vittorio Veneto, in centro città (nella foto). Come annunciato dalla presidente Simona Bonacina, si tratta della sesta edizione di questa iniziativa pensata proprio per dare spazio ai più piccoli: i partecipanti, fino a un'età massima di 14 anni, potranno portare, esporre, scambiare e "vendere" - in presenza dei loro genitori - materiale ludico di vario tipo: giochi, libri, figurine e altro ancora.

L'appuntamento è per sabato 7 maggio dalle ore 14 alle 18. L'assegnazione degli spazi ai partecipanti avverrà dalle 13. E' necessaria la prenotazione presso la sede della Pro loco, oppure contattando la stessa associazione al numero 392 4145664. Per partecipare si chiede la sottoscrizione della tessera associativa, costo 10 euro. Ad ogni espositore verrà assegnato uno spazio da autogestire.