Torna il mercatino delle pulci con 120 espositori, ce n'è per tutti i gusti

Tutti pazzi per il mercatino delle pulci. È il caso di dirlo visto il successo delle passate edizioni del "Mercatino delle pulci e dell'antiquariato" di Valmadrera, che ritorna domenica 30 giugno per la gioia di tanti appassionati (e di molti curiosi).

L’evento, come sempre, si svolge presso il piazzale del Mercato di Valmadrera in via Molini, dalle ore 7.45 alle ore 16.00, con ingresso gratuito e area ristoro attiva. Il mercatino, organizzato dall'associazione Ugt - Ufficio gestione turismo - di Valmadrera, è aperto la quarta e la quinta domenica di ogni mese da gennaio a novembre, escluso agosto, richiamando numerosi visitatori provenienti anche da fuori provincia.