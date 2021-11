Sabato 27 novembre Abbadia Lariana ospita il Mercatino dei libri usati. A organizzarlo l'associazione Fuoriclasse che annovera genitori e sostenitori dell'Ics Volta.

L'iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 18, offerta minima 1 euro a libro oppure un contributo di 8 euro per ottenere la borsa in tela "All you can read" e riempirla con libri a scelta.

Contestualmente si svolgerà anche la mostra dei disegni "Concorso copertine diari 2019/2020 e 2020/21".