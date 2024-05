In rampa di lancio la 12^ edizione del tanto amato Mercato Europeo di Lecco. Il lungolago di Lecco verrà animato con stand di street food che offrono specialità da molti paesi europei diversi. Più di 60 espositori sono attesi a Lecco nel fine settimana del 17-19 maggio, per un appuntamento particolarmente gradito da residenti e turisti. Ad animare il lungolago saranno street fooder da tutto il mondo, con i loro piatti tipici da Spagna, Brasile, Messico, Grecia, India e Germania. Tra le novità di questa edizione si contano lo stand di birra scozzese, le tovaglie provenzali e non mancheranno prelibatezze regionali come i panzerotti pugliesi.

A solleticare il gusto del pubblico non ci saranno solo i prodotti della gastronomia internazionale. Come da tradizione, infatti, il mercato si arricchisce delle creazioni degli artigiani della pelle e dell’oreficeria, oltre che proposte d’abbigliamento, giocattoli e articoli per la cura della persona, prodotti che vanno a comporre la ricca offerta di questo tradizionale appuntamento.