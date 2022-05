Mercato del Forte a Malgrate

Prezzo non disponibile

Arrivano a grandissima richiesta a Malgrate le due eccellenze del mercato di qualità. In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, con prodotti di qualità garantita al miglior prezzo.

Le notissime "boutiques a cielo aperto" (come vengono ormai definite anche su stampa e TG nazionali) saranno sul Lungolago di Malgrate giovedì 2 giugno. Sarà, come al solito, la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 20.

I famosi negozianti toscani, capaci di esaltare le migliori espressioni di artigianato e commercio italiano, arrivano nel territorio lombardo per far vivere le magiche atmosfere dei due mercati.

Tante idee per gli acquisti, in un autentico spettacolo di commercianti che attribuiscono alla proposta una valenza prima di tutto culturale, oltreché commerciale, tipica dell'eccellenza italiana.