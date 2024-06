Messieur, che figura!

Non e? forse vero che prevale la tristezza, la preoccupazione, l’accoramento? E allora quel che ci vuole e? un cordiale. Abbiamo pensato cosi?, quando ci siamo decisi a riportare allo scoperto una delle linee di ricerca che ha caratterizzato, fin dall’inizio, il Teatro Tascabile: la strada del clown. Ci siamo detti: “non e? forse vero che proprio lui, il clown, e? oggi il vero simbolo del teatro, più ancora di Amleto o Arlecchino? E che il teatro tutt’intero, in questi giorni di crisi e di tagli, rischia di far fiasco, di fare un salto mortale?”. E allora tiriamoci su con un cordiale. Proviamo a ridere.



Bianco e Augusto se ne stanno li?, hanno bisogno di cosi? poco: abiti semplici, qualche oggetto, esigenze tecniche ridotte quasi a niente. Lo spettacolo e? tutto qui: un dialogo fatto di salti mortali, di finti schiaffi e pugni. Fatto di lombardo, di francese maccheronico, di un italiano aulico che si scontra con i costumi da clown, fatto di ritmo e di prodezze, fatto di poesia materiale. Perche? Bianco e Augusto sono clown, e se questo puo? sembrare poca cosa, o un tema troppo semplice per uno spettacolo, e? solo perche? non sempre si riconosce la complessita? del comico. Che e? la base stessa del teatro.



Giovedì 27 giugno ore 21.00 Corte San Donnino, Mondonico, comune di Olgiate Molgora





Per gli altri biglietti a 8€