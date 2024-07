Michele Placido al Lake Como Varenna Festival

Prezzo non disponibile

Al via la quinta edizione del Lake Como Varenna Festival con un ospite d’eccezione. Il celebre attore Michele Placido, insieme al duo pianistico composto da Sergio Marchegiani e Marco Schiavo, sarà infatti protagonista di uno spettacolo di grande interesse nella splendida cornice di Villa Cipressi. L'appuntamento è in programma per lunedì 15 luglio alle ore 21.15.

Nelle splendida villa a lago verrà proposto "Il sosia - Vita pubblica e privata di Franz Schubert, musicista" con protagonisti proprio Placido, Marchegiani e Schiavo. Soggetto e testo di Stefano Valanzuolo con musiche di Franz Schubert. L'ingresso è libero e aperto a tutti fino ad esaurimento posti.