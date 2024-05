Torna come ogni anno il Michy Motor Day, organizzato dall'omonima associazione di Abbadia fondata dai genitori e dagli amici del piccolo Michele, scomparso nel 2015 all'età di 10 anni per un sarcoma osseo e grande appassionato di motori.

La kermesse vanta il patrocinio del Comune di Abbadia Lariana. Il ricavato verrà devoluto alla pediatria oncologica dell'Istituto tumori di Milano.

I momenti dedicati a due e quattro ruote saranno numerosi, così come quelli di svago con musica e gastronomia. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Il programma

Sabato 4 maggio 2024

- Ore 16

Inaugurazione manifestazione nel parcheggio del Lido di Chiesa Rotta;

Esibizione paracadutisti dell'Associazione paracadutisti Lecco, spettacolo moto acrobatiche dei Braves Rives Crev e apertura chiringuito in via Lungolago;

- Ore 19 Apertura cucina nel giardini parrocchiale;

- ore 20.30 Musica dal vivo con la partecipazione della Project rock school e degli Insidia.

Domenica 5 maggio 2024

- Dalle ore 8.30 alle 10 sul lungolago ricevimento ed esposizione auto e moto storiche, sportive, da competizione, camion unimog, tuning con dimostrazione sound. Iscrizioni taxi rally e tesseramenti Associazione;

- Dalle ore 10 alle ore 13 apertura straordinaria del Civico Museo Setificio Monti;

- Per tutta la giornata sul lungolago esposizione delle associazioni locali, gruppi sportivi, banchi per scambio modellismo, banco frittelle-zucchero filato e gonfiabili;

- Alle 10.30 Santa Messa in ricordo di Michy, a seguire accensione motori per un saluto a Michy;

- Dalle 11.30 Apertura cucina presso giardino parrocchiale;

- Dalle 14 alle 16

Taxi rally. Prova l'emozione di salire su una vettura da rally come navigatore. Percorso Linzanico-Crebbio (iscrizioni dal mattino sul lungolago);

In contemporanea spettacolo moto acrobatiche in piazza del Lido;

Alle 17.30 Conclusione manifestazione presso giardino parrocchiale con estrazione premi tra partecipanti.