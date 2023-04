Prezzo non disponibile

Il Micky Motor Day torna ad appassionare gli amanti dei motori ad Abbadia, nel ricordo del piccolo Michele, strappato alla vita a soli 10 anni da un sarcoma osseo. Da allora i genitori e gli amici, confluiti nell'associazione "Micky sempre con noi", organizzano una due giorni all'insegna di auto, moto, giochi, musica e buona cucina, il tutto con finalità benefiche: raccogliere fondi e strumentazione per il reparto pediatrico dell'istituto dei tumori di Milano.

La manifestazione si svolgerà nel weekend del 29 e 30 aprile e si aprirà sabato al Lido con lo spettacolo di moto acrobatiche, per proseguire nel giardino della casa parrocchiale. Alla sera concerto della Project Rock School.

Domenica tradizionale esposizione di auto e moto sul lungolago, messa alla parrocchiale di San Lorenzo cui seguirà un momento importante: il brindisi per celebrare i 18 anni di Micky, con accensione motori in segno di saluto.

Cucina aperta sempre in parrocchia, nel pomeriggio spazio al taxi rally tra Linzanico e Crebbio e, in contemporanea, lo spettacolo di moto acrobatiche. Per tutta la durata della manifestazione sarà prevista l'apertura del Civico museo setificio Monti.

