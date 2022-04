Millesapori in Valsassina

“Mille Sapori in Valsassina”, una vetrina enogastronomica di specialità legate al territorio della Valsassina, e non solo, che si svolgerà nei giorni dal 2 al 5 giugno presso il parcheggio di via Provinciale, 15 a Barzio.

La rassegna espositiva si pone come obiettivo principale la valorizzazione e il supporto dell'economia agroalimentare del territorio valsassinese. L'esposizione avverrà all'aperto con gazebo, e saranno previsti circa 50-60 espositori. I visitatori potranno quindi incontrare i produttori locali ed acquistare le specialità del territorio, saranno coinvolti in degustazioni, assaggi e le aziende espositrici potranno così mettere in evidenza le loro eccellenze.

Per info e partecipazione: millesaporibarzio@gmail.com.