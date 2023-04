Uno spettacolo che coinvolge i bambini e le bambine da 0 a 5 anni in una scoperta multi sensoriale. Musica, voce, immagini, ed esperienze tattili accompagnano i primi passi dei neonati verso il mondo dell’opera.



Un lungo tavolo bianco.

Forchette, coltelli, cucchiai e cucchiaini. Piatti grandi, piccoli, lisci, tondi. Tazze e bicchieri.

E il cibo non c’è? Forse qualche chicco arriverà.

Due bizzarri personaggi aspettano l’inizio di un pranzo da re inventandosi un nuovo modo di apparecchiare. Tutto diventa musica, canto, gioco.



L’osservazione iniziale porta l’attenzione sui suoni nel loro stato originario, sulla parola come significante e coinvolge lo sguardo: lo spazio scenico, a pianta centrale, è organizzato in modo da avere un rapporto quasi personale non solo tra attore e spettatore ma anche tra spettatore e spettatore, in un gioco di simmetria che coinvolge tutti i partecipanti seduti attorno al tavolo che domina la scena. Ed è attorno a quel tavolo che i bambini iniziano l’esplorazione di utensili, stoviglie; una ricerca che si trasforma anche in un evento comunitario grazie al continuo confronto tra io e l’altro. Accanto a me, di fronte a me.



“I piccolissimi sanno ascoltare. Infilare, spostare, accumulare, portare, tirare, infilare, aprire, contare, pestare, correre, provare, chiudere, imitare, trasportare, ordinare, dividere, riempire, sollevare, nascondere, impilare, sbattere, suonare,coprire, correre, pestare, nominare, cantare, tagliare, assaggiare, rovesciare,sussurrare.Sono loro lo spettacolo!” Anna Fascendini, regista



I piccolissimi "piano piano si lasciano coinvolgere, sono quasi stregati delle azioni delle attrici e alla fine, con un piccolo incoraggiamento, rompono gli indugi, vincono la timidezza ed entrano nello spazio. Giocano con posate e suppellettili, i vassoi si trasformano in gong, il riso da manipolare diventa pioggia. Stupore e sorrisi. I bambini sono felici e perfettamente integrati nella magia dello spettacolo.[...] La primissima infanzia rappresenta un pubblico molto esigente su cui non si può bluffare; una “baby opera” come questa riesce a coinvolgere e divertire perché entra nella loro sfera sensoriale, incuriosisce e stimola." Extramamma



MILOEMAYA

Spettacolo per bambine e bambini da 0 a 5 anni.

Sabato 15 aprile, ore 16.30.

Domenica 16 aprile, ore 11.00 e 16.30.



produzione ScarlattineTeatro, Campsirago Residenza | regia Anna Fascendini | consulenza per il canto Miriam Gotti | con Sara Milani, Benedetta Brambilla, Barbara Mattavelli



Per informazioni: T. 039 9276070 | Cell. 375 67 00 532 | M. info@campsiragoresidenza.it