Mindfulness sul lago

Conosci la Mindfulness? Questa parola significa portare l’attenzione sul momento presente, in modo non giudicante. Con la meditazione mindfulness si impara a calmare la mente e a vivere il qui e ora con intensità. La Green Mindfulness, in particolare, guida a portare l’attenzione sul paesaggio e sugli elementi naturali.

Se ami la natura e vuoi provare un’esperienza di Mindfulness guidata, questa è una bellissima occasione! Nell’incantevole scenario dei laghi lariani, lasceremo andare i pensieri negativi e ci immergeremo nei fantastici colori dei tramonto.

A cura di Marzia Menotti