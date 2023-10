A Missaglia due giorni all’insegna di artigianato, birra, cinema e degustazioni

Torna la mostra mercato al monastero di Missaglia: due giorni all’insegna di artigianato, cibo, musica e cinema. Sabato 7 e domenica 8 ottobre si terrà l’ottava edizione della manifestazione presso l’ex convento di Santa Maria della Misericordia, con un ricco programma di workshop, eventi musicali e appuntamenti gastronomici.

Organizzata dall’assessorato alla cultura di Missaglia in collaborazione con WeLocal by TConnetto, la manifestazione e? l’ottava edizione della consueta mostra mercato monastero, organizzata dal 2018 due volte l'anno per rievocare la passata usanza brianzola dei mercati agricoli legati all'attività contadina, che anche il monastero - ora sconsacrato - ospitava fino al secolo scorso.

Il programma che si svolgerà presso l’ex convento quattrocentesco di Santa Maria della Misericordia, oltre alla parte espositiva con gli stand di food e artigianato aperta sabato 7 dalle 15 alle 19 e domenica 8 dalle 9:30 alle 19, prevede una serie di eventi di intrattenimento, workshop, degustazioni e occasioni per passare del tempo mangiando qualcosa insieme.

L’inaugurazione sarà affidata a Francesca Biffi

Quest’anno l’inaugurazione di sabato alle 16 sarà affidata all’illustre presenza di Francesca Biffi, leader di Donne impresa Coldiretti Lombardia. Alle 17, due workshop gratuiti con degustazione della serie “Brianza a tutta birra!”. Corrado Scaglione di Cerere Bakery di Triuggio e il mastro birraio Marco Rubelli del Birrificio Menaresta di Carate Brianza porteranno il pubblico alla scoperta della Blanche de Tregas, la vera birra locale di Brianza realizzata con il grano tenero coltivato a Tregasio.

La storia delle birre prodotte con luppolo brianzolo

Subito a seguire alle 17:45, Ettore Formenti di Luppolina azienda agricola racconterà la storia delle sue birre uniche prodotte con luppolo brianzolo, da lui stesso coltivato a Barzago (unica realtà in Brianza ad aver portato avanti questa sfida). In serata, alle 19, la chiesa sconsacrata si animerà con la cena sotto gli antichi affreschi, servita da studenti e studentesse della scuola alberghiera dell’istituto Graziella Fumagalli di Casatenovo. Alle 20:30 avrà poi inizio la musica dal vivo con il duo Anita Camarella & Davide Facchini, che proporranno un interessante repertorio vintage per tutte le età, sull’onda dei più celebri successi di swing italiani e statunitensi degli anni ’30 e ’40.

La degustazione di panettoni artigianali

Domenica la manifestazione riparte con un altro momento degustazione della Blanche de Tregas con Cerere Bakery, alle ore 11. Mentre alle 12:30 si pranza nella sala ristoro, grazie al menù studiato da TJB Burger Joint. Alle 15:50 il workshop gratuito “Panettone artigianale e lievito madre da rinfresco” con Anna Sartori e Lorenzo Pozzi dell’accademia Maestri del lievito madre e del panettone italiano.

Il film cult "Venga a prendere il caffè da noi"

I panettoni saranno protagonisti anche della degustazione delle 16:30 a cura di Pasticceria Comi, Il Forno di Orsi, Panificio Tamandi, Lorenzo Pozzi, Paolo Sala Bakery, Corrado Scaglione. La mostra mercato monastero chiude in bellezza con un evento unico dedicato al cinema, a ingresso libero, a cura di Giorgia Monguzzi per la direzione artistica e in partnership con la Lecco Film commission.

Alle 20:30 nella chiesa sconsacrata sarà proiettato il film cult “Venga a prendere il caffè da noi” con Ugo Tognazzi, vincitore di due Nastri d’Argento. Una serata molto speciale alla scoperta di questo film commedia di Alberto Lattuada del 1970 e delle scene girate all’epoca proprio nel chiostro e nella chiesa sconsacrata; alla pellicola prese anche parte nel ruolo del sagrestano un missagliese che abitava all’interno dell’ex convento.