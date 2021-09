Indirizzo non disponibile

Il Comune di Molteno organizza "Il Giardino di Dante, tra selve oscure e foreste divine". Si tratta di una lettura dantesca itinerante con voce narrante di Elena Ornaghi. L'appuntamento è al 25 settembre alle ore 16 a Villa Rosa di Molteno.

In caso di maltempo, fanno sapere gli organizzatori, la lettura si terrà in sala consigliare. L'evento fa parte delle celebrazioni nel territorio per i 700 anni della morte del sommo poeta.

Per prenotazioni: biblioteca@comune.molteno.lc.it.

Telefono: 031 3573825 sabato 14-18.