Festa della Madonna del Carmine

Fine settimana di festa a Casargo dove tornano le celebrazioni per la festa patronale dedicata alla Madonna del Carmine. Ricco il programma con cui il paese dell'Alta Valsassina festeggerà la propria patrona, previsti una serie di appuntamenti religiosi e di intrattenimento nati dalla collaborazione tra Pro Loco, Parrocchia e Amministrazione Comunale. Si inizia questa sera, venerdì, con la Santa Messa accompagnata dalla Corale di Casargo.



La festa entrerà nel vivo sabato sera, in sala eventi, con la cena a base di pizzoccheri e altri piatti tipici, a seguire l'atteso concerto con le "Mondine", il noto trio vocale tutto al femminile che direttamente dalla bassa porterà il proprio repertorio di brani della canzone popolare.





Domenica alle 10:00 Santa Messa solenne in Parrocchia, nel pomeriggio sfilata per la via Italia animata dalle ragazze del gruppo "Moon Light Majorettes" di Primaluna; in orario serale, dopo il momento di preghiera Mariana, torna lo spettacolo pirotecnico.

