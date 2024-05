Nasce il Sentiero delle acque nel verde del Monte di Brianza

Nel verde del Monte di Brianza nasce il "Sentiero delle acque", tra arte e natura. Sabato 11 e domenica 12 maggio, nell’ambito della rassegna Campsirago Luogo d’Arte, sarà infatti inaugurata l’opera di land art virtuale creata da Michele Losi con le musiche di Luca Maria Baldini e prodotta da Campsirago Residenza. Si tratta di un coinvolgente percorso "digitale" green lungo il sentiero dal borgo di Mondonico (comune di Olgiate Molgora) a quello di Campsirago (Colle Brianza) che accompagnerà i camminatori alla scoperta della sua storia e della sua natura. L’opera è un’installazione sonora, drammaturgica, poetica e musicale fruibile da chiunque gratuitamente camminando lungo il sentiero attraverso il proprio smartphone.

L'inaugurazione nel week end

In occasione dell’inaugurazione, sabato 11 maggio alle ore 16 e domenica 12 maggio alle ore 10 e alle 14.30 Michele Losi condurrà una visita guidata del percorso "Il sentiero delle acque". La partenza è davanti a Villa Maria a Mondonico; l’arrivo a Campsirago Residenza.

Obiettivo dell’opera, così come di tutta la rassegna primaverile, è la valorizzazione attraverso, l’arte, dell’antico sentiero n.1, uno dei più belli e importanti del Monte di Brianza per il suo grande valore naturalistico, per la presenza di vie d’acqua e per le sue ricchissime fauna e flora, costituite da alcune specie delicate da tutelare e proteggere.

Il sentiero n.1 e le vie d’acqua ricchissime di flora e fauna

Il sentiero n.1 conserva, inoltre, alto valore storico sia per parte del selciato risalente a epoca romanica, sia per la presenza di preziose rocce che presentano incisioni rupestri (massi coppellati). Insieme alla programmazione di attività culturali, la valorizzazione e la promozione di contenuti culturali di conoscenza e di sensibilizzazione alla tutela del sentiero è una delle azioni del progetto “Piccolo borgo Campsirago”, sostenuto dai fondi Pnrr nell’ambito dell’investimento “Attrattività dei borghi” promosso dal ministero della cultura e cofinanziato dal comune di Colle Brianza e da Campsirago Residenza.

Campsirago Residenza e il percorso digitale

Campsirago Residenza intende così portare i camminatori del Monte di Brianza alla scoperta e riscoperta di questo antico sentiero attraverso un’installazione artistica permanente che attraverso i mezzi digitali permetterà a chiunque di percorrere il sentiero da Mondonico a Campsirago ascoltando gratuitamente con il proprio smartphone una drammaturgia poetica, descrittiva e sonora originale. Un’esperienza di immersione completa nella natura attraverso il linguaggio artistico e poetico a zero impatto ambientale sul sentiero.

Il QRcode da cui scaricare le tracce sonore

A partire dall’11 maggio l’opera di land art virtuale Il sentiero delle acque sarà infatti fruibile da tutti i camminatori attraverso il proprio smartphone dotato di cuffie. I camminatori troveranno all’imbocco del sentiero da Mondonico un cartello con una breve spiegazione e un primo QRcode scannerizzabile. Lungo il sentiero troveranno poi altri sei QRcode da cui scaricare le tracce sonore e drammaturgiche per vivere un’esperienza immersiva a tappe che coinvolge tutti i sensi.

Sabato 11 maggio, alle ore 18, la visita guidata gratuita si concluderà con un aperitivo e con l’ascolto condiviso delle musiche originali del Sentiero delle acque composte da Luca Maria Baldini. L’opera "Il sentiero delle acque è realizzata nell’ambito dell’intervento 3.3 del progetto “Piccolo borgo Campsirago”, sostenuto dai fondi Pnrr nell’ambito dell’investimento “Attrattività dei borghi” (M1C3 - investimento 2.1) e cofinanziato dal comune di Colle Brianza e da Campsirago Residenza (associazione culturale Scarlattine Progetti ets).