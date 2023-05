"La forza delle donne", tornano le azalee della ricerca

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"Dai forza alla ricerca sui tumori che colpiscono le donne, come Antonella l’ha data a sua figlia Francesca". L'appello arriva dai volontari dell’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, da 38 anni sulla piazza per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc), anche con la vendita delle azalee.

Il gruppo guidato da Angelo Fontana ricorda l'esempio di Francesca, curata a 26 anni per un linfoma di hodgkin insieme a sua mamma Antonella: le due donne compaiono sul manifesto dell'Airc dal titolo emblematico "La Forza delle donne". In occasione della Festa della Mamma di domenica 14 maggio, dalle ore 8.00 fino ad esaurimento delle azalee, i volontari della Polisportiva saranno presenti presso l’atrio comunale di Monte Marenzo: "Vi aspettiamo".