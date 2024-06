Musica e trucchi rock con 7 band protagoniste: ecco il "Daga Det"

Si avvicina il "Daga Det", il rock music festival che porterà 7 band provenienti da Lecco, Como e Bergamo ad alternarsi sul palco di Monte Marenzo. L'appuntamento è in programma per sabato 13 luglio tra la piazza del municipio e l'anfiteatro sottostante la piazza. L'evento è organizzato da Daniel Locatelli, Yuri Sironi, Corrado Montanino e Daniele Valsecchi con il patrocinio del comune di Monte Marenzo e il supporto del gruppo alpini del paese.

Anche moto e motori protagonisti

"Inizieremo alle ore 16 e finiremo a mezzanotte con la musica di 7 band provenienti da Lecco, Como e Bergamo - spiegano i promotori del Daga Det rock music festival - Avremo anche degli ospiti tra le migliori band della Lombardia se non italiane: MadAoki band da Bergamo finalista nazionale per Emergenza live, Collarhinos band da Calolzio finalista regionale di Emergenza Italia. Spazio inoltre a un raduno insieme agli amici Innominati Bikers che proporranno anche un'area dedicata all'esposizione delle moto, stand e giochi".

Queste le band che suoneranno: Mad Aoki, Biscotti Biscotti, Eye Candy, Collarhinos band, The one o seven, Traffic Jam, Fuori dalle mura. "Presenzieranno anche l'associazione too Drift con la possibilità di provare i loro veicoli radiocomandati e per concludere avremo il nuovo format Trucca Rock, un trucca-bimbi ma anche adulti a tema rock. Il Daga Det sarà un' evento gratuito ed aperto a chiunque con l' unica prerogativa del rispetto degli altri e dell' ambiente che ci sta ospitando".