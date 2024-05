Montessori in fiore 2024

Nella splendida cornice del rione di Acquate a Lecco, sabato 11 maggio dalle 14.00 alle 18.00 torna Montessori in Fiore, l’evento organizzato tradizionalmente dal Centro di Formazione Professionale Consolida per promuovere i prodotti realizzati dai propri studenti all’interno delle attività formative.

Presso la sede di via Montessori 20 sarà possibile visitare le splendide serre del Centro e regalarsi un fiore o una delle piante coltivate dai ragazzi che frequentano il Corso Agricolo, ma anche alcuni dei manufatti artigianali realizzati all’interno del Corso Grafico e Grafico PPD.

Per i più piccoli ci sarà la possibilità di partecipare ad alcune attività organizzate dagli studenti come la tradizionale caccia al tesoro di animaletti realizzati in 3d all’interno del parco, letture di storie di Rodari, un laboratorio artistico-creativo e la creazione di segnalibri personalizzati con acquarelli, timbri e fustelle.

Novità di quest’anno, la presenza di uno stand a cura della Pizzeria Fiore (bene confiscato alla mafia) dove poter acquistare il pane artigianale realizzato dalla pizzeria e il vino del Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa sociale onlus. Una collaborazione, quella tra la scuola e la Pizzeria, che prosegue già da alcuni anni attorno ad alcuni temi significativi come l’agricoltura sociale, l’utilizzo di prodotti a km 0 e la legalità.

Come lo scorso anno, sarà possibile donare un fiore a persone sole che vivono nei quartieri di Belledo, Germanedo e Caleotto: un’iniziativa dal titolo “Dona un fiore – fai sbocciare la tua comunità”, lanciata all’interno del progetto The Factory, di cui il CFP Consolida è ente capofila, allo scopo di creare occasioni di conoscenza e scambio con le persone, grazie alla collaborazione con i numerosi enti e servizi che compongono il partenariato del progetto.

Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile contattare la segreteria del Centro 0341 493424 – segreteria@cfpplecco.it o visitare il sito www.cfpconsolida.it.