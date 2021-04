"Monti Sorgenti Off": quattro appuntamenti per respirare aria di montagna

È al via "Monti Sorgenti Off". Sempre in attesa del programma di "Monti Sorgenti", manifestazione che sta per toccare l'ambito traguardo della doppia cifra e tornerà con le sue proposte il prossimo mese di maggio, il CAI Sezione di Lecco "Riccardo Cassin" ha deciso di offrire un ciclo di quattro serate, che si svolgeranno nei mercoledì del mese di aprile utilizzando il canale YouTube della sezione.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 7 aprile alle ore 21.00 e avrà come titolo "Rifugi alpini del CAI: tra nuovo regolamento e prospettive per il futuro". Il Presidente Alberto Pirovano, membro della Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine, racconterà quali novità è legito aspettarsi nel mondo dei rifugi.

Per collegarsi è sufficiente cliccare sul seguente link: https://youtu.be/X6JVWq2mvmE